La familia del actor Rodolfo Sancho está atravesando por los momentos más complicados, con su hijo preso en Tailandia y a la espera de un juicio en el que le pedirán la pena de muerte por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El joven Daniel Sancho tiene ahora unas semanas de intenso trabajo para preparar el juicio después de que un primer momento confesase el crimen contra la vida de Arrieta, con quien, según explicó el propio asesino confeso, guardaba una estrecha relación de la que él mismo se sentía rehén.

El actor Rodolfo Sancho vive con la incesante preocupación por el devenir de su hijo en el país asiático, pero también tiene que seguir con su vida adelante y preocuparse por el resto de la familia. Son momentos muy complicados de gestionar, y así se deduce del otro gran temor que asalta su cabeza.

Una investigación rotunda y muchos rumores en torno al crimen de Daniel Sancho

Entretanto, la Policía tailandesa ya ha aclarado que tienen los hechos meridianamente claros tras la investigación y que para ellos se trata claramente de un asesinato premeditado que merecería la pena máxima contemplada en el país asiático, que no es otra que la de muerte. Sin embargo, habrá que ver cómo puede influir de atenuante la confesión y colaboración de Daniel Sancho así como la posibilidad de que cumpla parte de pena en España, donde se libraría de la pena de muerte.

Y también entretanto, pese a que las autoridades tailandesas se muestren seguras de las conclusiones de su investigación, no cesa la rumorología y los dimes y diretes en torno al crimen. Una vuelta de tuerca más ha dado Miguel Frigenti, conocido colaborador de Telecinco, al desvelar una teoría que la gente ve muy rebuscada y que él deja claro que es cosas del entorno de Daniel Sancho. "EXCLUSIVA : Fuentes cercanas al entorno de Daniel Sancho me cuentan que, desde hace varios días, el discurso que se lanza entre el círculo más íntimo de Daniel Sancho es que la verdadera relación entre Edwin y el hijo de Rodolfo Sancho se basaba en 'negocios al margen de la legalidad'. Cuentan que Edwin habría sido asesinado por este motivo y Daniel obligado a autoinculparse", ha soltado.

La "exclusiva" tuvo el efecto notorio esperado y la gente no tardó en reaccionar. Muchos de ellos ridiculizando esa teoría o mostrando su indignación. "Madre mía... Y tú vas y te lo crees", le responden a Miguel Frigenti, quien replica que "¿quién te ha dicho que me lo creo?". El famoso periodista, habitual de Telecinco, defiende así que simplemente se dedicó a trasladar una información sobre una opinión supuestamente extendida en el entorno de Daniel Sancho.

El otro gran temor de Rodolfo Sancho, que ha estallado

Rodolfo Sancho y su familia, por su parte, decidieron más recientemente enviar un comunicado para mostrar su hartazgo. El actor ha estallado y ha pedido un mayor respeto a la intimidad de su hogar en Canarias. ¿Por qué? Tal y como él explica, en la casa vive una hija, menor de edad, que no tiene por qué enterarse ni verse alterado por todos los acontecimientos en Tailandia.

Es por ello que Rodolfo Sancho se ha plantado y ha advertido que los portavoces de la familia no atenderán más a los medios si los que a diario se encuentran merodeando la casa familiar no dejan de hacerlo. Así, expresan en el citado comunicado “su firme decisión de no acudir, ni informar a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de los medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones (...) Dicha presencia, como ya se ha insistido, altera la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre”, explican.

Se confirma así que uno de los grandes temores de la familia es proteger a la hija menor de edad de todo el terremoto que los está sacudiendo. “Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Es solo una niña y nuestra prioridad protegerla”, recogía Xenia Tostado, mujer de Rodolfo Sancho, en unas palabras emitidas hace días.

Son momentos muy difíciles de gestionar y, como se ve, la preocupación del actor Rodolfo Sancho y su familia va más allá de la situación de Daniel Sancho en Tailandia. Hay toda una familia por sacar adelante de la mejor manera posible en tan inusuales circunstancias.