Tras dos semanas descubriendo mundo con todo el elenco de colaboradores que formarán parte del docureality que Netflix prepara con 'Sálvame', Belén Esteban -y todos sus compañeros- llegaban este domingo a España. Muy feliz por el trabajo realizado, la colaboradora no ha estado exenta de polémicas, sobre todo por la supuesta crisis que le atribuyen en su matrimonio.

Las cámaras de Europa Press han grabado el momento de la llegada en exclusiva y le hemos preguntado a Belén por ello y lo cierto es que ha tirado de ironía: "me está esperando en casa para firmar la separación, vamos a tener la custodia de Noah, de nuestro perrito, a él le va a tocar lunes, martes y miércoles y a mí jueves viernes, sábado y domingo" y ha lanzado una pregunta al aire al escuchar la supuesta discusión que tuvo con miguel en plena calle: "¿quién lo ha visto?".

La colaboradora de televisión ha aclarado que sigue todo bien con su pareja: "la gente me conoce, no, entonces, yo no pasa nada, es lo mismo de siempre" y ha defendido de nuevo el anonimato de Miguel: "no voy a decir nada, está todo dicho, lo único que voy a decir es que mi marido es anónimo, como otra gente que no hablan de los suyos, sabes lo que te quiero decir, pero bueno".

Harta de que se hable de un supuesto distanciamiento, la Esteban cortaba las preguntas referentes a ello: "No voy a ir más con ese tema". Muy feliz por su trabajo en México, nos ha desvelado que "estoy muy contenta, vengo muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. Nos hemos ido 43 personas y espero que cuando Netflix lo eche, la gente se divierta como nos hemos divertido nosotros".

Crisis de pareja

Todos los rumores apuntaban a una supuesta crisis entre Belén Esteban y Miguel Marcos, y parece que se queda en eso, rumores. Ella misma lo desmentía con ironía en su llegada a España tras pasar once días en América grabando su nuevo docureality en Netflix junto a sus excompañeros de 'Sálvame'.

La colaboradora de televisión ha vuelto a traspasar el charco, esta vez junto a su marido y por un motivo muy diferente, disfrutar de unas merecidas vacaciones en el Caribe. Parece que la celebrity ha escogido el país de Santo Domingo para desconectar junto a su gran amor, por lo que no ha dudado en compartir diferentes fotografías de cómo está viviendo la experiencia.

Además, ha aprovechado la ocasión para desmentir dichos rumores que le persiguen desde hace semanas con una bonita estampa junto a Miguel, donde podemos ver a los dos tortolitos la mar de felices. Y es que como dicen, ¡una imagen vale más que mil palabras!

Por el momento, seguimos esperando la fecha exacta del lanzamiento del docureality que prepara Netflix, y esperamos con las manos abiertas los nuevos proyectos que la 'princesa del pueblo' se tiene entre manos.