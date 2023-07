Si algo caracteriza al grupo 'Nancys Rubias' es su costumbre de estar siempre metidos en el centro de la polémica. Hace un mes, el que creaba revuelo era Mario Vaquerizo con una camiseta con la imagen del 'Cristo de Mena' y la bandera de España. El señalado ahora ha sido Juanpe debido a una camiseta en la que se puede leer la frase 'Una, grande y libre' acompañado de una foto del 'Valle de los Caídos' con la bandera de España.

En el vídeo subido al Instagram de Mario, aparecen él y Juanpe en una gasolinera comentando el cartel de 'La Caravana del Amor' organizada en El Picazo, Cuenca. El post publicado el pasado martes, se volvió viral el jueves cuando la gente se dio cuenta del mensaje franquista en la camiseta de Juanpe. Esto ha provocado el enfado de las redes, que no han tardado en bautizar al grupo como 'Las Nazis Rubias'. En la publicación se pueden leer comentarios de todo tipo, desde gente que se lo ha tomado con humor "Si tu camiseta de la Legión era polémica, la de tu colega ya es... ¡Cómo admiro a la gente libre como vosotros!", hasta personas que lo consideran una ofensa para todas las víctimas del franquismo "Con la camiseta del Valle de los Caídos, levantado con el sudor y la sangre de los presos republicanos en plena dictadura. Qué mal estáis de verdad, qué decepción".

"Cada maricón que haga lo que quiera"

Después de las críticas recibidas hace un mes, Vaquerizo se defendió diciendo: "El problema no está en que te pongas una camiseta, está en esa gente que quiere cuestionarte a ti por ponerte esa camiseta. Me parece una falta de respeto. Mis padres me educaron para ser tolerante y aquí últimamente no se tolera nada. Parece que estamos mirando para atrás como los cangrejos. Cada maricón que haga lo que quiera".

Tras esta nueva polémica, el cantante ha confesado que ha tomado la decisión de no mostrar su opinión política porque se ha dado cuenta de que puede influenciar mucho: "Contento con la democracia y contento con poder ejercer el derecho a voto. Lo que pienso yo no, no soy líder político".