Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Tras darse el 'sí, quiero' por todo lo alto, la pareja estaría disfrutando de su luna de miel al margen del foco mediático, pero siguen en boca de todos. Y es que la pareja habría confesado en las diferentes exclusivas para la revista '¡Hola!' su deseo por tener un hijo próximamente.

El hermano de Íñigo Onieva, Jaime Onieva, ha expresado su emoción y deseos de agrandar la familia con la noticia del tratamiento de fertilidad al que se está sometiendo Tamara Falcó, su cuñada. "Eso siempre. Cuanta más familia, mejor", ha declarado Jaime ante los micrófonos de Europa Press.

El deseo de la pareja

Sin embargo, al ser cuestionado sobre los detalles específicos del tratamiento de fertilidad, Jaime admite que no está muy informado al respecto. "No sé mucho, no estoy muy informado yo", confiesa con sinceridad.

El joven se muestra positivo y asegura que ve muy bien a la pareja, pero admite que no ha tenido tiempo de leer la entrevista en la que Tamara Falcó ha compartido la noticia: "No he visto nada, muchas gracias".

Esta información confirma el entusiasmo y apoyo de la familia de Íñigo hacia los recién casados en este emocionante camino hacia la formación de una familia. La pareja estaría explorando opciones de fertilidad para cumplir su deseo de ser padres, y cuentan con el cariño y respaldo de toda su familia.

El tratamiento "vinculado a una fundación católica" para el embarazo de Tamara

‘El programa de Ana Rosa’ muestra todos los detalles de la exclusiva que la revista ‘¡Hola!’ ha publicado sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Antonio Rossi informa sobre todos los detalles del tratamiento al que se está sometiendo Tamara Falcó e íñigo Onieva para ser padres tras el matrimonio. La mujer confesó a la revista '¡Hola!' haber iniciado un proceso con vitaminas naturales para poder quedarse embarazada. Durante la tertulia en directo, Antonio Rossi toma la palabra para defender a Tamara Falcó y la presión social a la que está sometida: "Ella tiene 41 años y la gente ya está con la cuenta atrás para ella, siempre se focaliza en la mujer, hay un tufo machista aquí alucinante".

Tras esto, Rossi saca su teléfono móvil y lee todos los detalles que del tratamiento al que se está sometiendo: "Es un tratamiento novedoso vinculado a una fundación católica, lo que hacen es apoyar de una forma natural al matrimonio para que a base de vitaminas naturales, concentración y demás puedan desarrollar una mayor fertibilidad".

"Es una red de exertos de naprotecnología en España, nuestra visión es ayudar a los matrimonios con problemas para ser padres poniendo la salud en el primer lugar, se facilita un servicio integral a matrimonios con problemas de fertilidad", continúa explicando el colaborador mientras lee la web de la fundación católica.