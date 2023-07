Ha sido el gran ausente de la boda del año de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Se trata de uno de los hermanos de la novia, Enrique Iglesias, que no estuvo finalmente el pasado 8 de julio en Aldea del Fresno. Isabel Preysler no logró ver a todos los hermanos juntos aunque sí contó con Julio Iglesias Jr y Chábeli Iglesias, que viajaron desde Miami para no faltar al enlace de su hermana. Sin embargo, el mayor de todos ellos declinó la invitación de la marquesa de Griñón: no estuvo en el "sí quiero".

¿Hay una razón de peso? Aunque se ha hablado de motivos profesionales como causa de la ausencia, lo cierto es que las causas son personalmentes más que un problema de agenda entre sus conciertos y la boda. Se trata de la existencia de una especie de "fobia social" que aparta al cantante de cualquier acto multitudionario. De hecho, tampoco estuvo en la boda de Julio Iglesias Jr, tal y como él mismo ha reconocido en el nuevo programa de Jordi González, donde reaparició ante las cámaras de televisión. El menú de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: 23 platos de tres Estrellas Michelin Enrique Iglesias tampoco acudió a la boda de Ana Boyer en 2017. Es más, según la prensa del corazón, el mayor de los hermanos es reacio hasta asistir a cenas informales para pocas personas que prepara su madre en casa cuando acude a visitarla. ¿Dónde está Enrique Iglesias? En Miami, al igual que sus hermanos Julio y Chábeli. Allí reside con su mujer Anna Kournikova y sus hijos cuando está de gira por el continente. Se trata de un lugar exclusivo -nadie esperaba menos- en Indian Creek donde disfruta de la privacidad que busca cuando no está entre millones de fans en los conciertos.