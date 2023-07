La boda de Tamara Falcó ha terminado tras días de celebraciones, pero la marquesa de Griñón sigue siendo el centro informativo de la prensa rosa. Se han escrito ríos de tinta sobre su vestido, las opiniones del vestido, el menú, las grandes ausencias a la ceremonia como la de su hermano Enrique Iglesias, la luna de miel o la original sorpresa de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, pero parece que el acontecimiento del año y Tamara Falcó siguen dando de qué hablar.

Al menos, esa es la opinión de su amigo y diseñador Juan Avellaneda, quien cree que Tamara Falcó puede volver embarazada de la luna de miel. El diseñador Juan Avellaneda contesta a las criticas cobre el vestido elegido por Tamara Falcó y descarta que la gente se quedara con hambre en la ceremonia.

Ha sido el gran ausente de la boda del año de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Se trata de uno de los hermanos de la novia, Enrique Iglesias, que no estuvo finalmente el pasado 8 de julio en Aldea del Fresno. Isabel Preysler no logró ver a todos los hermanos juntos aunque sí contó con Julio Iglesias Jr y Chábeli Iglesias, que viajaron desde Miami para no faltar al enlace de su hermana. Sin embargo, el mayor de todos ellos declinó la invitación de la marquesa de Griñón: no estuvo en el "sí quiero".

Atrás quedó ya el revuelo formado por el aparente plagio que al parecer y según las diseñdoras de Shopie et voilà, pretendía realizar Tamara Flacó el día de su boda. Tras un cruce de acusaciones, comunicado mediante por parte de la marquesa de Griñón y de las propias diseñadoras, la hija de Isabel Preysler decidió dejar el vestido que luciría el día más importante de su vida en manos de Carolina Herrera. Un diseño que a muchos ha sorprendido por el clasicismo que destila.

Un vestido sobre el que las diseñadoras de Sophie et voila parece haberse pronunciado en sus redes sociales, a tenor de la última publicación subida a su Instragram."Un vestido atelier es un diseño absolutamente personal y exclusivo creado especialmente para ti. Los vestidos realizados en este espacio mantienen la esencia de Sophie et voilà, están confeccionados con los tejidos más exquisitos siguiendo el proceso más artesanal y son ajustados personalmente por nuestra diseñadora en nuestro atelier de Bilbao", han compartido las diseñadoras en la red social.

'Vanitatis' ha revelado el exclusivo menú, elaborado para la ocasión por el chef tres Estrellas Michelín Eneko Atxa -que contó con un equipo formado por 45 camareros que trabajaron a destajo en varias cocinas portátiles instaladas en los jardines de la finca- que los más de 400 invitados degustaron en el palacio El Rincón.

Por fin Tamara Falcó e Íñigo Onieva dieron el sí quiero. Una boda llena de lujo y glamour que tuvo varios detalles que no pasaron desapercibidos. Pero uno de ellos fue de los más criticados en las redes sociales, que consideraron lo ocurrido como "bochornoso".