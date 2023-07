No, no está en su mejor momento. Jorge Javier Vázquez ha tenido, sin duda, épocas mejores. Tras varias semanas de ausencia total del foco mediático y sin ni siquiera pisar un plató el último día de su "Sálvame", la salud mental le está pasando factura al comunicador. Él mismo lo reconoce en sus redes sociales: "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé".

El desencadenante Los problemas de salud mental están detrás de esa ausencia que ya acumula semanas. El exdirector de Sálvame, David Valldeperas, ha sido el último en hablar en las últimas horas sobre su estado en una entrevista a RAC 1. En ella, segura que "hasta el último segundo" no supieron si Jorge Javier acudiría o no al último programa de Sálvame. De hecho, "teníamos dos finales", confiesa, a toro pasado. El director da su punto de vista sobre lo que le ocurre a Vázquez: "Le afectó bastante el anuncio del final de Sálvame y nos afectó a todos porque no nos esperábamos. Habíamos escuchado hablar, pero así es este mundo del rumor y más en Mediaset, es lo que nos encontrábamos cada día. Fue un golpe para todos y para él". Antecedentes médicos Jorge Javier Vázquez nunca ha ocultado la relevancia e importancia que le da a la salud mental así como la importancia de acudir a un psicólogo en el día a día de una persona saludable. Su problema más serio de salud ocurrió en 2019, cuando sufrió un ictus por el que fue operado de urgencia. La cosa no quedó ahí ya que unos meses después tuvo que entrar de nuevo al quirófano para el estrechamiento de uno de los "stent" que le habían implantado. Tres años después, en plenas vacaciones en Perú, fue ingresado de nuevo debido a un mal de altura. En este caso, lo asumió con buen talante e incluso hizo conexiones con su programa desde allí para tranquilizar a colaboradores y audiencia. En esta ocasión, habrá que esperar a que salga de nuevo el propio Jorge Javier para hablar alto y claro sobre lo que le está ocurriendo.