No, no está en su mejor momento. Jorge Javier Vázquez ha tenido, sin duda, épocas mejores. Tras varias semanas de ausencia y después de que "La fábrica de la tele" anunciara que se ausentaría de los latós por una enermedad, el presentador ha hablado en sus redes sociales. No le ha puesto nombre ni etiqueta a lo que le ocurre, pero sí deja entrever que su salud mental le está pasando factura en un momento profesional muy difícil para el comunicador.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé". Mensajes de ánimo Emma García: "Un abrazo muy fuerte desde aquí". Cristina Tárrega: "Él fue el primero en felicitarme y ahora que está malito, solo espero que vuelva pronto" María Patiño: "Te quiero y como decía mi padre, te mereces que te quieran". Terelu Campos: "Lo primero eres tú, no lo olvides. Nadie lo puede hacer por ti, así que si consideras que es lo necesario y lo mejor para ti, adelante. Aunque te echamos de menos". Adela González: "Valió la pena conocerte, disfrutar, reír, llorar, compartir...y más que lo haremos, cuando sea, dónde sea. Te abrazo fuerte". Chelo García-Cortés: "Todos te echamos de menos pero solo tu puedes saber Que es lo mejor para ti amigo . Un beso enorme Jorge y Gracias por todo". Carme Chaparro: Compañero, lo primero es que te cuides.