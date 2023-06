Carmen Sevilla, la mujer que hizo historia con su nombre, que dejó el listón tan alto en los escenarios y delante de las cámaras de televisión, se encuentra hospitalizada grave en Madrid. A pesar de llevar más de 11 años ingresada en una residencia debido a su ya avanzada enfermedad, la actriz, de 92 años, tiene uno de los legados más importantes de nuestro país y siempre que hablamos de 'Carmen de España', nos referimos a esta gran mujer que sigue siendo admirada y recordada incluso entre las generaciones más jóvenes.

La cantante, presentadora y actriz ha sido trasladada este domingo, 25 de junio, desde la residencia geriátrica donde vive hasta el centro hospitalario debido a una complicación de su estado de salud.

Es una de las artistas de esta época pasada que tantos buenos momentos nos regaló. Actriz, cantante, bailarina de las que no quedan y con la que pasamos muy buenos momentos en televisión y en todas las películas que llevó a cabo. Pero, como no podía ser de otra manera, la edad no perdona y ahora, su realidad es otra.

La cantante lleva once años ingresada en una residencia de Aravaca donde está completamente atendida las 24 horas del día. Su último trabajo delante de las cámaras fue en 'Cine de Barrio' como presentadora, espacio que tuvo que abandonar porque su enfermedad, alzheimer, le pasaba factura en sus últimas apariciones.

Siempre muy cuidada por todos los que han trabajado con ella a lo largo de los años, Carmen Sevilla es una de las grandes artistas de nuestro país que más querida se ha sentido por su público y por sus compañeros de profesión. Su hijo y su amigo Moncho, son los únicos que siguen yendo a visitarla para entregarle todo su amor.

"Su estado es complicado, pero está estable dentro de su situación", desvelaba el pasado septiembre en la revista Diez Minutos.

Augusto, que confirmaba que su madre ya no le reconoce, aseguraba que "es una situación dura y difícil para todos". "Lo llevamos lo mejor que podemos, lleva ya mucho tiempo enferma".

Además, indicaba que su vida actual "es muy reducida" y estaba "controlada en todo momento por profesionales sanitarios".