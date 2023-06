Ana Rosa Quintana celebró este viernes una fiesta en su casa por el fin de la temporada de su programa, 'El programa de Ana Rosa'. La periodista está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y no dudó en reunir a gran parte de sus colaboradores para festejar por todo lo alto la llegada del verano y brindar por los proyectos que están encima de la mesa.

La presentadora de televisión recibió a Cristina Tárrega junto a su marido Juan Muñoz, con el que posó sonriente mientras llegaban el resto de invitados a la vivienda. Entre los que no faltaron a la fiesta pudimos ver a Miguel Ángel Nicolás, Mayka Navarro, Beatriz Archidona, Marisa Martín-Blázquez, Alessandro Lequio o Eduardo Inda, entre otros.

"Ha sido una temporada especial después de la pasada en la que estuve fuera de combate" nos confesaba Ana Rosa cuando la felicitábamos por este éxito rotundo en las mañanas de Telecinco. "Para la temporada que viene hay algo que nunca hubiese pensado" declaraba la presentadora, dejando a entrever que este año "es un renacimiento".

A pesar de haber esta al pie del cañón día tras día en su programa, la presentadora no tendrá el descanso veraniego de otros años por las elecciones generales: "Me escaparé unos días, Joaquín otros y luego volveremos para las elecciones, poco más, luego me quiero marchar porque me han quitado un mes de vacaciones".

Nuevo programa

Haciendo referencia al nuevo programa que comenzará a partir de septiembre en las tardes de Telecinco y que presentará ella, Ana Rosa asegura que "todos hoy vamos de tardeo, es algo que hace todo el mundo y además conjuga las dos cosas, la tarde y AR, que yo me he convertido en AR".

En cuanto a cómo será este formato, Ana Rosa nos desvelaba que "estamos trabajando en ello" y que "al final vamos a hacer algo que sorprende, pero de cualquier manera contaremos todo lo que tengamos que contar de todo" y ¡atención! porque nos aseguraba que "no habrá líneas rojas".

Una fiesta en casa de la conocida presentadora que se llevaba a cabo el mismo día que "Sálvame" se despedía de la audiencia. Muy sincera, la periodista quiso tener unas palabras para sus compañeros y confesaba que "lo siento muchísimo" porque "nosotros lo vivimos cuando cerró 'Donde estás corazón'" pero "los programas no son eternos y a todos algún día nos va a pasar".

"Bien, fenomenal"

Por último, Ana Rosa nos aseguraba que está "bien, fenomenal" tras superar el cáncer de mama que le diagnosticaron en octubre de 2021: "Gracias a Dios estoy estupendamente y ni me acuerdo, fíjate". De esta manera, la presentadora celebró acompañada de sus colaboradores más cercanos el fin de esta temporada en la que ha dado lo mejor de sí misma.