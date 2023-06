Terelu Campos habla sobre el estado de salud de su madre. La presentadora ha abierto su corazón de par en par para confesar cómo María Teresa Campos. Y es que desde hace un tiempo, el estado de la que fuera la reina de las mañanas de la televisión, no se encuentra en su mejor momento.

¿Qué le ocurre a María Teresa Campos?

Hace ya unas semanas, Borrego, hermana de Terelu, realizó unas declaraciones en las que detallaba el estado de salud de Maria Teresa. Terelu saltaba y se mostraba contraria a esta actitud, preservando la salud de su madre para el entorno íntimo, “le dejé claro hasta qué punto me pareció donde ella traspasó los límites", dijo en aquel momento, pero ahora es ella la que habla.

“Yo he hecho un blog de mi madre, pero lo único que he puesto es decir que mi madre ya no es la que era. Si hubiera un respeto real de la prensa nosotros podríamos tener, en principio, la posibilidad de mover a mi madre de una forma más segura para evitar para mí un morbo innecesario", añadió Campos, asegurando que "no hay fisuras" en su relación con ella: "No tuvo ninguna mala intención".

Una situación que llena de preocupación a la familia de María Teresa Campos. Hace unos días, Borrego, que mantiene un conflicto abierto con su hijo, matizó que en estos momentos lo que más le preocupa es su madre: "Está siendo un año muy duro. Más por mi madre quizás que por mi hijo, porque lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución. Desgraciadamente, lo de mi madre ya es difícil".

Terelu habla

En exclusiva en la revista Semana, Terelu ha confesado que es evidente que su madre tiene "un deterioro cognitivo importante" y "no sabe lo que pasa con la actualidad televisiva" y señala que "no le decimos nada".