Cada vez que Rocío Flores habla sobre su familia se desata la polémica o, como se dice popularmente, 'sube el pan'. Y sus últimas declaraciones haciendo una desafortunada comparativa entre sus abuelos han provocado que reciba durísimos ataques y se la acuse de menospreciar la figura de Rocío Jurado. "Ella era cantante, la más grande, todo estupendo, en el mundo del corazón; pero como deportista reconocido, campeón del mundo, un peso pluma, Europa, veinte mil veces... mi abuelo" aseguraba ante los micrófonos de Europa Press al ser preguntada por el homenaje que ha recibido Pedro Carrasco en su localidad natal de Alosno 23 años después de su muerte.

Unas palabras que Carlos Arturo Zapata, uno de los diseñadores de cabecera de la inolvidable artista chipionera, y creador del vestido de novia que lució en su boda con José Ortega Cano, no ha dudado en criticar en la presentación de su nueva colección, 'Fashion art to Wear', en Madrid: "Rocío Jurado es, ha sido un icono que traspasará la historia. Ya es, ya es historia de los iconos grandes de la música española, no solo en España, sino a nivel mundial, entonces es algo que no se puede tapar con un dedo.

Pedro Carrasco también fue una gran figura de muchísimo respeto. Y todo el mundo puede decir y especular, pero la verdad es la verdad y eso no se tapa con la mano". "Hay una hemeroteca y hay una historia que es la que perdura" ha añadido, lanzando un dardo a Rocío Flores por ensalzar la figura de Pedro Carrasco restando méritos a la trayectoria de su abuela.

La hija de Rocío Carrasco no es el único miembro de la mediática familia que ha acaparado titulares en los últimos días, ya que la confesión de una Gloria Camila devastada confesando que en ocasiones le gustaría cambiarse los apellidos y abandonar España han dejado muy preocupados a sus seguidores. Para Carlos Arturo -que tiene mucho cariño a la colombiana- "son cosas que se dicen en un momento de agobio porque están 24 horas 7 perseguidos por la prensa" pero, asegura, es "una niña que ha sabido llevar eso con mucha dignidad, con mucha altura, con mucha categoría impregnada por ese valor". "Su madre fue muy poco tiempo, pero ella ha heredado lo de su padre. José Ortega Cano es un hombre con muchísima categoría" afirma.

Muy amigo de Carolina Herrera, el diseñador ha confesado que no le ha preguntado por el traje de novia de Tamara Falcó. Una boda a la que como nos cuenta, no irá "porque ni siquiera la conozco".