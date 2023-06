Después de la expulsión del jueves pasado de Alma Bollo de la isla de 'Supervivientes' la hija de Raquel Bollo está reencontrandose poco a poco con la realidad y descubriendo que la defensa que su madre ha hecho en plató la coloca como nueva enemiga de su prima Isa Pantoja con la que ella tenía muy buena relación.

Lejos de echar más leña al fuego, la primera conversación entre Isa y Alma se producía cuando la jóven aún no ha aterrizado en España. "Tu madre os ha defendido aquí y yo a Asraf. Vosotros lo habéis vivido allí y nosotros hemos defendido nuestra postura. Me parece injusto que estés viendo estos vídeos allí porque no tienes toda la información. Lo único que he mantenido sobre tu concurso es que no he entendido y no me han gustado algunos comportamientos tuyos hacia Asraf" comenzaba explicando la hija de Isabel Pantoja.

"Ya te dije en su momento que lo que tuviera con Asraf es con Asraf, es tu pareja. No sé a qué comportamientos te refieres, pero todo lo que he hecho ha sido siendo verdad. No me llevo con él ni me he llevado, pero cuando lo he tenido que defender porque me ha parecido injusto, lo he hecho" se excusaba la concursante al hablar con su prima.

Tras el visionado de algunos vídeos en los que su madre e Isa se han enfrentado cruelmente por defenderlos, Alma prefiere dejarlo pasar y dejar claro que ella no va a participar de ese "circo". "Estoy orgullosa de lo que he hecho, hasta donde he llegado y solo quiero estar en mi casa con los míos. Lo que he visto me parece un circo en el que no voy a entrar y lo que tenga que hablar contigo será en tu casa, en la mía, en un coche o en un móvil. No me voy a pelear contigo en un plató, ni por 200.000€ ni por Supervivientes" dejaba claro Alma mostrando cuales serán sus intenciones cuando regrese a España.

Aunque gran parte de la familia ha intentando mantenerse al margen, en esta ocasión Anabel Pantoja sí que quiso tomar partido desde el salón e su casa donde estaba viendo la gala. "Me alegra ver esta conversación, desde la tranquilidad, el respeto y las dos partes. Me encantó" ha escrito Anabel Pantoja en su cuenta de Instagram.