La cantante murciana Ruth Lorenzo ha anunciado que sufre una enfermedad llamada hipertrofia mamaria, la cual provoca un crecimiento del pecho por la sensibilidad del cuerpo a las hormonas femeninas. Lo ha explicado durante una entrevista en 'Freeda doc', durante la cual ha confesado que ya se ha sometido a dos operaciones de reducción de pecho y próximamente lo hará por tercera vez: "Lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completa para evitar seguir operándome", ha confesado.

Pese a que en un principio reconoce que le costó aceptarlo por la rapidez de los cambios, la representante española en Eurovisión 2014 ha asegurado que esta anomalía ha supuesto un "proceso de aprendizaje". "Amy Winehouse me llamaba 'La Tetona"", ha recordado entre risas. Asimismo, la intérprete de 'Dancing in the rain' ha explicado que el paciente que padece esta enfermedad puede estar "más cercano a tener un cáncer de mama".

Horas de terapia

En cuanto a cómo ha influido la hipertrofia a su carrera musical, Lorenzo no esconde que a veces le gustaría sentirse invisible sobre el escenario: "No me preocupa que haya gente que me juzgue, la aceptación solo puede venir a través de ti". Por otra parte, la murciana tiene claro qué la ha ayudado a enfrentarse a esta situación: Más que edad, han sido horas de terapia".