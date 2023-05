El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Recién llegada de su viaje relámpago a Nueva York, donde se ha reunido con Carolina Herrera y con el director creativo de la firma, Wes Gordon, y donde ya podemos confirmar que ha elegido su vestido de novia, Tamara Falcó ha puesto rumbo a Ibiza, donde este mismo martes protagonizará un acto publicitario en la que será su reaparición pública tras haberse probado por primera vez el diseño con el que le dará el 'sí quiero' a Íñigo Onieva en apenas mes y medio, el próximo 8 de julio.

Olvidados los duros momentos que vivió después de que 'Sophie et Voilà' renunciase a confeccionar su traje, la marquesa de Griñón recupera la sonrisa y desvela que está feliz tras haber culminado su acuerdo con Carolina Herrera.

Tal y como han contado en 'El programa de Ana Rosa', la socialité se descantó por esta firma -tras salir a la luz que se había quedado sin vestido de novia recibió más de 50 propuestas de diseñaores nacionales e internacionales- en cuanto Wes Gordon le envió los bocetos con el diseño con el que la había imaginado llegando al altar. Unos dibujos que le "fascinaron" y que hicieron que, sin tiempo que perder, Tamara cerrase una reunión con los responsables de la firma, que no dudaron en presentarle sus propuestas en una reunión que tuvo lugar este lunes y de la que no ha trascendido ningún detalle.

Ahora os ofrecemos las primeras declaraciones de la hija de Isabel Preysler después de probarse por primera vez el vestido con el que se casará. Minutos antes de coger un avión rumbo a Ibiza la marquesa -ideal con un amplio diseño negro con bordados en blanco y gafas de sol- ha revelado que su viaje a Nueva York y su reunión con Carolina Herrera y Wes Gordon ha ido "bien" y que está "muy contenta".

Además, Tamara no ha dudado en pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que le faltaría por elegir su segundo look nupcial una vez elegido el vestido con el que le dará el 'sí quiero': "Con un traje me conformo" ha revelado con una sonrisa, desmintiendo así que a día de hoy tenga decidido llevar dos vestidos el día de su boda.

Parca en palabras pero muy rotunda, la socialité también ha querido negar que hubiese llegado a un acuerdo con Carolina Herrera antes de romper oficialmente con 'Sophie et Voilà' y mucho menos que hubiese hecho pruebas con la firma de alta costura antes de rescindir su acuerdo con la marca bilbaína: "Eso es mentira" ha asegurado, dejando claro que decidió qué firma diseñará su vestido de novia hasta hace unos días.