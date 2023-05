Los disgustos no cesan para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. A poco más de un mes de que la pareja se de el 'sí quiero', el empresario ha perdido su trabajo. Una noticia que llega en un momento convulso también para la marquesa de Griñón que hace unos días se quedaba sin diseñadoras para su vestido de novia.

Íñigo Onieva trabajaba como director de desarrollo comercial del grupo Mabel Hospitality y se encargaba de las relaciones públicas de los restaurantes madrileños Tatel y Totó, propiedad de rostros conocidos como Rafa Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias.

"Le han dicho que no vuelva"

Al parecer, la empresa habría cambiado de CEO y éste habría hecho una reestructuración en la que no tendría cabida Onieva. "No sé qué habrá pasado, pero le han dicho que no vuelva", ha asegurado Belén Esteban en 'Sálvame'.

El empresario ha dejado de formar parte del equipo, pero continuará llevando ciertos aspectos administrativos de la discoteca Lula, cuya gestión nocturna abandonó tras su reconciliación con Tamara. Pero no todos son disgustos ya que parece que su futuro inmediato pasaría por incorporarse a la empresa familiar, CEMEVISA, dedicada principalmente a la distribución de electrodomésticos.

Tras conocer esta noticia, Íñigo Onieva puso rumbo a Lourdes con una asociación benéfica que visita enfermos y reparte alimentos y material sanitario.