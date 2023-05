La protagonista de esta semana ha sido Tamara Falcó y es que desde que supimos el pasado martes que la firma en la que había confiado su vestido de novia rompía su relación laboral debido a las pretensiones de la Marquesa, no se ha hablado de otra cosa. A día de hoy podemos decir que no tiene vestido para dar el 'Sí, quiero' a Íñigo Onieva, eso sí, ofertas no le han faltado.

Este sábado, Tamara acudía a la boda de Lucía Domínguez Vega-Penichet y Álvaro Gomis, acompañada por su madre y su hermana... Muy sonrientes, las tres demostraron que están muy tranquilas y que el inconveniente con el vestido de novia no ha sido para nada un problema. Después de escuchar a la prometida de Íñigo en el plató de 'El Hormiguero', nos faltaba oír la versión de Isabel Preysler que, sorprendentemente, ha dado la cara y ha hablado por primera vez. Tamara Falcó habla por primera vez y cuenta toda la verdad sobre la polémica con su vestido de novia: “Todo mal” Las declaraciones Con una actitud tranquilizadora, Isabel ha asegurado que todo está bien, que su hija está relajada ante este inconveniente y ha mandado un mensaje a todos aquellos que han asegurado a lo largo de la semana que la boda de Tamara está gafada. Como madre, sabemos que la Preysler no tiene ningún miramiento con las afirmaciones que se emiten sobre sus hijos y, nuevamente, ha zanjado las especulaciones de un plumazo. No solo no le gustó a ella Hace unos días Tamara le comentaba a Pablo Motos que a su madre no le gustó nada el vestido que se probó en la segunda reunión pero Isabel nos ha confirmado que no solamente le pareció inapropiado a ella, sino a muchos más de los que estaban presentes: "no, a todos no les gustó". Además, Isabel se ha espeluznado cuando le hemos comentado que muchos aseguran que la boda de su hija y el empresario está gafada: "¿qué va a estar gafada?". La Socialité ve a la Marquesa de Griñón muy contenta con los preparativos, dejando claro que "está feliz y tranquila". Por último, Isabel ha querido quitar importancia al imprevisto del vestido: "nada, ningún problema" y es que tal y como se ha comentado estos días, parece que Tamara ya tendría en mente una firma con la que vestirse el gran día de su vida. De esta manera, hemos escuchado por primera su opinión después de saber que su hija se ha quedado sin vestido de novia.