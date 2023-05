Sin duda alguna, la ciudad de Roma marcó un antes y un después en la vida de Laura Escanes y Risto Mejide. La pareja viajó a la ciudad del amor por el 22º cumpleaños de la joven influencer en el año 2018. Meses más tarde y ya esperando a su primer hijo en común, celebraron su segundo aniversario de boda allí también. Y es que allí surgió el nombre de la niña que tendrían en octubre de 2019: “Si algún día teníamos una hija, se llamaría Roma".

Lo que parecía una bonita historia de amor sin final, terminó con una gran sorpresa para todos sus seguidores. En septiembre de 2022 anunciaban su separación sin desvelar los motivos. Lo que sí pudimos ver es un gran cambio en Laura Escanes, quien a partir de ese momento se mostró mucho más abierta en redes sociales y también, bastante más feliz.

No tardaron ni unas pocas semanas en relacionar a la joven influencer con cualquier persona de su entorno, aunque finalmente la prensa acertó y dio con su nueva pareja: Álvaro de Luna. El cantante sevillano se ha convertido en la nueva ilusión de Laura, con quien parece estar viviendo una de las mejores épocas de su vida.

Pero Risto no se queda atrás, ya que en marzo de este año apareció en la presentación de su nuevo libro con Natalia Armancha, una joven de 27 años que le ha robado el corazón. A pesar de que el presentador evita publicar nada con ella, ya que insiste que no es un personaje público si no una persona anónima, creemos que este fin de semana ambos han disfrutado de una romántica escapada a la ciudad favorita del escritor.

Así lo ha dejado entrever Risto en su Instagram, publicando una bonita estampa de la Basílica de San Pedro en Roma, con un llamativo texto: “Te prometí que volvería a ti enamorado. Y así ha sido. Soy un hombre de palabra. Y tú una ciudad de ensueño. Gracias por mostrarte tan eterna como la primera vez. Arrivederci, Roma”.