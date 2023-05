La boda de Marta López Álamo y Kiko Matamoros está a la vuelta de la esquina, y es que será el próximo 2 de junio cuando la pareja pase por el altar. Es por ello que ambos están disfrutando al máximo sus últimas semanas como prometidos, incluso con una particular ‘despedida de solteros’ donde ambos pasaron unos días en Marrakech.

Ahora, le ha tocado el turno a las amigas de Marta, quienes se han llevado a la modelo a pasar un fin de semana inolvidable en Ibiza. En sus redes sociales, ella misma se ha encargado de contar estos días en la isla, asegurando que no ha dormido nada y dando las gracias a sus amigas por organizar todo.

La influencer ha disfrutado de una segunda despedida de soltera en Ibiza donde no ha faltado la buena comida, los cocktails y la fiesta. Aunque, para sorpresa de todos, Marta ha publicado que debido a un compromiso que no ha querido desvelar ha tenido que abandonar la escapada antes de lo previsto. Hoy tocaba día de barco, pero parece que esta vez no ha podido ser.