Sin duda, una de las peores experiencias para un comensal que disfruta de una buena comida o cena en un restaurante es encontrarse con un insecto. Pues eso es exactamente lo que le pasó a Paz Padilla.

La andaluza estaba disfrutando en un restaurante indio con su equipo, en plena gira, cuando en medio de la mesa irrumpió irrumpieron dos cucarachas. "¡Vámonos ya!", gritó la humorista a los suyos, ante la grima que le daba el insecto.

En un vídeo de apenas 10 segundos, se ve cómo deambulan cucarachas por la mesa.

Aunque, al parecer, los comensales ya habían terminado de comer, se trata de una desagradable sorpresa ya que, sin duda, se trata de uno de los insectos más odiados por la población.

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Una programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado.

Precisamente, esta semana ha regresado a las tablas, ya plenamente recuperada de su paso por el quirófano. Y sobre ello ha hablado a través de las redes sociales. "Una cosa muy importante que yo no sabía, y es que la voz es una de las partes que más está relacionada con la parte emocional. Una de las cosas que me dijo Pablo (su médico) cuando me estaba recuperando era: 'Por favor, no llores'. Si lloras vas a forzar las cuerdas vocales y puedes perjudicarte", afirmó la polifacética artista.