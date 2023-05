Después de varios meses alejado de los focos, Camilo Blanes ha hizo saltar saltar todas las alarmas con las preocupantes imágenes que ha compartido en sus redes sociales. El único hijo de Camilo Sesto -fallecido en 2019- compartía varias fotografías desaliñado, demacrado y con una de las pelucas de su padre, acompañadas del enigmático texto "aquí, en la casa del rey".

La actualidad de Blanes, quien ahora se llama Sheila Devil (@shelaw123 en instagram), no es mucho más esperanzadora. El heredero se ha dejado ver por los alrededores de su casa en Torrelodones, de donde apenas sale pero sí recibe numerosas visitas. Momentos que inmortaliza en sus redes, donde la cosa ha empeorado, podemos ver como Camilín ha perdido varios dientes y presume de su alocado estilo de vida, incluso en ropa interior.

"Llevo mucho tiempo buscando ayuda"

Un comportamiento que ha provocado que su madre, Lourdes Ornelas, rompiera hace poco su silencio desesperada, reconociendo que su hijo ha entrado en "modo autodestrucción" y, desgraciadamente, ella no puede hacer nada para impedirlo: "Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante. Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás" ha confesado en declaraciones al programa de Emma García.

"Es adulto y no se puede hacer nada" se lamenta, afirmando que su hijo está "en su peor momento" y no cree que sea "consciente de todo": "Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él. Nunca había llegado a este punto de inconsciencia o no sé cómo llamarlo".