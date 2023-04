La existencia de una presunta hija secreta del Rey Juan Carlos se ha convertido en la noticia más comentada del momento. A pesar de que el Emérito ha desmentido la mayor al diario 'El Mundo' con un escueto "no tengo ninguna hija llamada Alejandra", los periodistas José María Olmo y David Fernández, que han destapado esta supuesta paternidad en su libro, se reafirman en su información e insisten en que el padre de Felipe VI tuvo a finales de los 70 una hija fruto de una relación extramatrimonial con una conocida aristócrata.

Un asunto sobre el que ahora se pronuncia la Infanta Margarita, a la que esta polémica le afecta directamente no solo por su hermano, sino porque Alejandra, la joven señalada como la hija secreta de Don Juan Carlos, es una de las mejores amigas de María Zurita y madrina de su nieto Carlitos. "Me parece tan horroroso porque es meter a todos en contra de todo. Un total disparate" ha estallado la duquesa de Soria indignada y visiblemente molesta, negando así la información que ha corrido como la pólvora desde que este jueves se publicó la existencia de una cuarta hija del Emérito. Muy cercana a Don Juan Carlos, al que no pudo ver durante su reciente visita a España a pesar de su maravillosa relación, Doña Margarita ha revelado que "sí ha hablado" con su hermano en las últimas horas pero, como puntualiza, "no he hablado de eso".