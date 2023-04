Desde que se estrenó en nuestro país la telenovela 'Café con aroma de mujer' Mercedes Milá no ha ocultado su pasión por William Levy, a quien no ha dudado en piropear públicamente y a través de sus redes sociales en numerosas ocasiones, reconociendo que el atractivo actor se había convertido en una especie de amor platónico para ella.

Tanto es así que cuando le entrevistó en el madrileño teatro Pavón el pasado mes de septiembre para su programa de 'Movistar +', la periodista no dudó en dar rienda suelta a su 'pasión' por él, besándolo, haciéndole un masaje en el cuello y presumiendo de su innegable complicidad con el cubano.

Un comportamiento sobre el que William Levy se ha pronunciado en declaraciones al diario 'El Mundo', asegurando que si lo que ella hizo -"declarar su amor por mí"- lo hubiese hecho un hombre "iría preso". Una afirmación que ha desatado una gran polémica y que ha hecho que muchos se pregunten si realmente su relación es tan especial y cercana como la propia Mercedes ha comentado en más de una ocasión.

Lejos de quedarse callada, la presentadora ha salido al paso de las palabras del actor. Lejos de enfadarse, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales ha dicho Levy es "rigurosamente cierto". "Si la entrevista que yo te hice en el teatro Pavón con todas nuestras amigas, tus fans, la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices 'estaría preso', bueno preso, no, pero desde luego lo hubieran puesto a parir, segurísimo", ha reconocido.

Declaraciones de Mercedes Milá

Un 'mea culpa' por su actitud 'demasiado cercana' con el protagonista de 'Café con aroma de mujer' que ha reiterado en declaraciones a Europa Press: "Tiene toda la razon en lo que ha dicho. Yo hice una entrevista con él delante de sus fans en el teatro Pavón de Madrid, y fue un despelote más que una entrevista, en la cual le eché piropos, lo toqué, le hice un masaje en el cuello porque dormía mal y le dije: 'con este masaje, si quieres, voy todas las noches a un hotel te lo hago, verás qué bien duermes*'" ha explicado con una sonrisa, admitiendo que trató al actor "con toda la coquetería del mundo" y ve lógico que respondiese que de haber hecho un hombre a una mujer lo que ella hizo durante esa entrevista hubierta ido a prisión. "Tiene toda la razón, es así, es verdad. No sé si cárcel pero dese luego un problema* ya le he pedido perdón y más que perdón. Le he dicho te entiendo y te apoyo" confiesa.

"Es que tiene razón, si tú lo piensas, yo lo he pensado mucho un hombre a una mujer* suponte que un hombre le hace a Rosalía lo que yo le hice a William Levy... Lo masacran, es así" añade, revelando que aunque "este tipo de cosas me ayudan a pensar dos veces lo que hago", si tuviera que entrevistar de nuevo al guapísimo actor "haría lo mismo": "Le besaria, le achucharía e incluso más" asegura, dejando claro que su relación sigue siendo tan buena que en su último encuentro -durante la première de la nueva serie del cubano, 'Montecristo'- "me vio un abrazo que me tiró al suelo y me dijo 'adiós linda'. Yo totalmente desmayada. ¿Qué más quieres?".