Fernando Sánchez Dragó ha sido un escritor y periodista español que aunque escribió durante su vida acerca de todo tipo de temas, pero el esoterismo era al que más ligado estuvo. Siempre unido al conflicto, la polémica y la controversia uno de sus últimos actos fue ser el impulsor de la fallida moción de censura llevada a cabo por VOX en contra del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez el pasado mes de marzo.

Años antes para no perder ese afán de controversia decidió a raíz de la exhumación del cadáver del pintor español Salvador Dalí, ordenado por un juez para realizar un análisis de ADN para compararlo con una chica que decía ser hija del pintor.

Este acontecimiento supuso un antes y un después en el pensamiento de Sánchez Dragó con respecto al día en el que llegase su muerte. En el artículo de El Mundo decía ‘’Mi situación, en teoría, es de alto riesgo, pues he vivido en una decena de países, he recorrido más de cien y en buena parte de ellos he tenido frecuente trato carnal, aunque casi nunca venal (las putas me gustan sólo para charlar), con las amables señoritas’’. Por ello, reveló que había guardado pelo, muelas y semen en una caja fuerte.

Y es que, tal forma se aseguraba que cualquiera que en un futuro llegara y quisiese hacerse con parte del patrimonio familiar habría una manera de comprobar la veracidad de las afirmaciones sin necesidad de perturbar su descanso, tal y como le ocurrió a Dalí o a Franco