Semanas muy complicadas para Alessandro Lequio. Mientras que la actriz habló en exclusiva para la revista ‘¡Hola!’ contando con todo detalle que se trataba de la hija de su difunto hijo, Aless Lequio, Alessandro ha preferido guardar silencio.

El colaborador televisivo ha pasado los últimos días rodeado de sus seres queridos, disfrutando de unas vacaciones en Galicia acompañado de su mujer, María Palacios, y su hija. Pero finalmente, toca volver a la realidad y es por ello que ha aparecido un día más en ‘El programa de Ana Rosa’.

Como era de esperar, uno de los temas del día a tratar ha sido el nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón. Mucho se ha especulado los últimos días sobre el apellido de la niña, ya que a pesar de que Lequio pertenezca a su padre biológico, también es el apellido del conde. Un tema que Alessandro ha preferido no entrar en detalle, simplemente dando su opinión muy por encima: “Yo creo que es nombre”.

Seguidamente, el colaborador ha comentado el momento tan duro por el que está pasando: “Esta situación es tremendamente triste, es muy triste. Muy complicado”. Un discurso que comenzaba así y continuaba pidiendo perdón a sus compañeros por no querer hablar sobre el tema: “Yo hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a comentar nada”.

“En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Desde que falleció mi hijo el 13 de mayo de 2020, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada, nunca he dicho lo que yo sentía y eso es lo que voy a seguir haciendo porque se que a él lo que le gustaría, por el máximo respeto que le tengo. Yo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido”, comentaba Alessandro Lequio a sus compañeros. Además, demostraba su malestar y su tristeza al ver como Aless vuelve a ser titular en todos los medios de comunicación: “Yo creo que es entendible, a mi me produce tristeza y rabia que mi hijo sea una vez más protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero yo no puedo ver cada vez que enciendo a la televisión a mi hijo porque duele. Entiendo el trabajo de los periodistas, pero quiero que se olviden de mí porque duele”.

Fiel a su decisión de guardar silencio, el colaborador aseguraba que va a mantener su postura ya que es un tema muy complicado para él, por lo que a día de hoy sigue sin hablarlo con nadie de su alrededor: “No voy a hablar porque quiero que se olviden. No me preguntan ni mis amigos ni mi familia. Yo pido respeto y ya está, que cada uno haga lo que quiera que yo lo respeto también. Vosotros me conocéis y sabéis que no voy a cambiar”

Finalmente, Alessandro ha decidido zanjar todos los rumores que apuntaban que su relación con Ana Obregón estaba rota por completo: “No hay ninguna mala relación, no interpretéis, no hay nada. Todo bien, paz y amor cada uno a lo suyo. Yo no he dicho nada y me choca que haya gente que interprete mis silencios si yo no he dicho nada. Es una familia estupenda y sin ningún problema. Si fuera algo novedoso el silencio… Es que yo nunca he hablado, sigo en mi línea”.

