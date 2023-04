Después de semanas de rumores, Shakira ponía fin a su etapa en Barcelona este domingo para comenzar una nueva vida en Miami con sus hijos Milan y Sasha, lejos de Gerard Piqué. A media mañana, la cantante se despedía de la ciudad que ha sido su hogar durante la última década con una emotiva publicación en sus redes sociales antes de dejarse ver, sonriente e incluso aliviada por abandonar nuestro país- en el aeropuerto de la ciudad condal de la mano de sus pequeños. Un beso lanzado al aire y un tímido adiós con la mano antes de poner rumbo a un destino que por el momento continúa siendo toda una incógnita.

Comunicado: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de la felicidad" confesaba en su último adiós a la ciudad testigo de su amor con el exfutbolista del Barça, en el que también ha dedicado unas palabras a "todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer".

Una despedida con dardo incluido a Gerard Piqué tras la que Shakira cogía un avión con sus hijos rumbo a un destino desconocido. Parece seguro que la cantante voló a Madrid y, desde la capital española, cogió otro vuelo a un destino en el que está disfrutando con Milan y Sasha de unos días de desconexión alejada del foco mediático antes de iniciar su nueva vida en Estados Unidos.

Un destino del que apenas ha trascendido ningún detalle hasta el momento, aunque se ha especulado con que podría encontrarse en su tierra natal, Colombia, recargando las pilas hasta que los pequeños comiencen el colegio en Miami el próximo 11 de abril.

Según ha apuntado Laura Fa en 'Sálvame', Shakira se encontraría en estos momentos en un lugar secreto e inaccesible para los paparazzi, buscando con Milan y Sasha la tranquilidad de la que no ha disfrutado durante sus últimos meses en Barcelona y que espera disfrutar a partir de ahora en el que en apenas unos días se convertirá en su nuevo hogar, Miami.