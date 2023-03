Toñi Moreno lleva varios años muy agradecida con Laura Pausini y así lo ha querido hacer saber en su último post de Instagram. Ambas se han reencontrado casi cinco años después de que la cantante desvelase por error la orientación sexual de la presentadora, algo que ya se comentaba pero que ella no había querido confirmar.

"Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas ya que dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui conscientes del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida", asegura Moreno. También apunta a que su reciente reencuentro en La 1 sirvió para "darle las gracias, su ingenuidad y naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo".

"Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada -lo de siempre-. A veces eres tú, tu propio armario. Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 años. Con los mismos temores y la misma ilusión. Será eso lo que nos hace ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas", escribe la andaluza. "Gracias, Laura Pausini. Siempre en mi corazón", concluye.

Cabe recordar que el 8 de abril de 2018, la cantante acudió al extinto 'Viva la vida' de Telecinco donde, en mitad de su entrevista, preguntó con total naturalidad: "¿A ti te gustan las mujeres, no?". En ese instante la presentadora se quedó callada ante los murmullos y aplausos que se despertaron en plató, pero salió rápidamente del paso: "No, un momento, que voy a salir de este entuerto. No me gustan las mujeres, me gustas tú", respondió irónicamente.

Toñi intentó después quitar más hierro al asunto: "Ya estoy viendo los titulares de mañana. Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno, pero no me importa", aseguró la presentadora. Fue entonces cuando la cantante se disculpó al ser consciente de lo que había hecho: "Lo siento, me equivoqué".