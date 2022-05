El Día de la Madre nos dejó un romántico detalle de Christian Gálvez a Patricia Pardo. El presentador le dedicó unas palabras a la periodista de Telecinco en su monólogo inicial en 'De Sábado', su programa en Cadena 100: "La vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino".

"Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando 'pasiños' a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza", continuó diciendo Gálvez en su espacio radiofónico.

Christian también aseguró que nunca dejar de agradecerle a Patricia Pardo que le haya elegido como su escudero: "Que te incluya en una familia que no es la tuya, vale oro (...) Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hast aen mi peil. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres".

Previamente, Gálvez también tuvo unas palabras hacia su madre en estas intervención inicial que hizo en su programa de Cadena 100: "Me inculcó la música y gracias a ella conservo mis gustos musicales desde que era muy pequeñito. Gracias a ella llevo el rock en las venas. Recuerdo mi primera vez en el cine, cómo me engañaste en Gran Vía para ver un documental de peces (...) Esos son algunos de los regalos que me has hecho en mi vida".

"En los peores momentos has estado a mi lado, mamá. Y en los mejores te has mantenido a distancia, prudente, para que yo lo celebrara con quien quisiera en cada momento. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo soy gracias a ti. Y lo siento, te pido perdón, mamá, aquí en directo, delante de la gente: te pido perdón si no te dejo contarme tantas veces las mismas historias", afirmó el presentador.