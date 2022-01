"No hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros". Así comienza la crítica del escritor Fernando Sánchez Dragó al menú degustación del restaurante DiverXo del chef Dabiz Muñoz. Dice no tener nada en contra del cocinero, pero sí de lo que sirve. El periodista sirve así una nueva polémica a su largo historial.

El comentario de Dragó llega después de que se haya conocido que, a partir de enero de 2022, el menú de degustación pasará de 250 a 365 euros. No considera que sea un precio razonable, aunque reconoce que él no pagó cunado acudió al local. Y explica: "Eso es de tontos. Estuve una vez en Diverxo, pero no pagué. Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí".

Dragó asegura que esta opinión no es nueva: ya la dejó reflejada en un artículo en 2011 para un diario español. La firmó junto al también polémico Salvador Sostres. Esto decían sobre su experiencia en el restaurante: “Diverxo es uno de tantos fraudes que cada día se perpetran en nombre de la cocina de creación y de vanguardia, un quiero y no puedo total, un manierismo bochornoso, una pedantería imperdonable”.