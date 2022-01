Risto Mejide no ha empezado el año con muy buen pie. El publicista ha dado positivo en covid y se encuentra en su casa confinado. Al igual que miles de españoles en estos días, Mejide no se ha librado de la ola de contagios generada por ómicron y tras pasar unos días en la nieve con su mujer Laura Escanes, ahora le toca aislarse unos días en su casa hasta estar recuperado.

"¡Boom! Menudo regalito de Reyes", escribía el presentador de 'Todo es mentira' en una foto con un test de antígenos positivo. Risto asegura sentirse "abatido y con fiebre", aunque su estado va mejorando poco a poco. De hecho, el jurado de 'Got Talent España' ha bromeado con la situación: "Antes nos traían carbón. Ahora, por lo visto, nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca", aseguraba en sus redes, quitando hierro a la situación.

Es la segunda vez que Mejide se contagia desde que empezó la pandemia. El pasado verano, tras haberse inyectado la segunda dosis de la vacuna, ya se contagió, situación que también se tomó con filosofía. El presentador se tomó con tranquilidad la enfermedad y ya entonces advirtió a todo el mundo que tuviera precaución.

Risto no es el primer famoso que se contagia pero él, tiene un discurso radicalmente contrario al que tienen otros rostros conocidos como Paz Padilla. El presentador ha animado a sus seguidores a que se vacunen para evitar contagios graves que puedan acabar en hospitalización. "Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por enésima vez, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)".