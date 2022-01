"I was never lost, I was just passing through, I was on my way to you". Al ritmo de esta canción de Jennifer López, que compuso para su nueva película, Marry Me, de Netflix, la actriz y cantante estadounidense se paseaba en coche por el sur de Gran Canaria con el actor y rapero Omari Hardwick, su compañero de reparto en la película 'The Mother', que ha comenzado su rodaje en Gran Canaria. JLo ha compartido este vídeo en su perfil de Instagram, donde muestra su complicidad con el protagonista de 'Army of the dead'.

El rodaje de la nueva producción de Netflix arrancó esta semana entre Los Giles y el sur de Gran Canaria, con ensayos entre Vegueta y el risco de San Juan. En paralelo, el equipo acondiciona la zona de la Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Gabinete Literario y Hotel Madrid para rodar en estos enclaves a partir del fin de semana. 'Marry Me' es el la película anterior que protagoniza y produce Jennifer López para Netflix y que se estrenará en la plataforma el próximo 11 de febrero. Junto a la actriz, Owen Wilson y Maluma conforman el reparto de esta comedia romántica que ve la luz por el Día de San Valentín.