Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, está felizmente motivada con su papel en la obra de teatro 'Yerma' de Rafael Amargo. El bailaor profesional quiso contar con ella y lo cierto es que esto ha supuesto un antes y después en su vida porque, tras protagonizar una exclusiva en una revista de tirada nacional, aseguraba que siempre había tenido un sueño, el de ser actriz.

Este fin de semana tenía lugar la obra en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez y Carla Vigo se mostraba de lo más abrumada por la presencia de la prensa a la salida del teatro. La sobrina de la Reina Letizia no se esperaba a los medios y se mostraba de lo más sorprendida.

Carla Vigo asegura que ella y Alejandro Reyes has formado una relación de amistad fuera de los escenarios: "Sí, no nos solemos ver mucho, pero sí". Describe al hijo de Ivonne Reyes como una persona muy graciosa pero muy profesional: "como compañero muy profesional y fuera es muy gracioso".

Confiesa que no ha conocido todavía al hijo de Telma Ortiz: "yo todavía no lo sé". Aunque podría conocerle en Nochevieja: "Sí, voy a ver a todos". Y es que ya sabemos que a pesar de la buena relación que mantiene con su abuela, Paloma Rocasolano, no es el mismo vínculo el que tiene con sus tías.

La sobrina de la Reina Letizia se ha estrenado como actriz de la mano de Rafael Amargo, al que está muy agradecida: "sí, estoy encantada. Muy bien, se trabaja muy bien con él". Afirma que tiene más proyectos pendientes pero que no puede desvelar: "adelantar no, hay alguno por ahí". Al 2022 le pide tener más proyectos como el de ahora: "tener muchos más proyectos".