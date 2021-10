La boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez empieza a tener sus primeras consecuencias. Además, de mejorar las audiencias del 'Deluxe' y dejar afónica a Belén Esteban, el evento ha sido criticado por muchos por haberse celebrado tan solo un par de días después de que falleciera doña Ana, madre de Isabel Pantoja y abuela de Anabel.

Este hecho ha provocado que Kiko Rivera haya tenido un enfrentamiento con su prima, llegando incluso a dejar de seguirla en Instagram, algo que la propia Anabel descubrió durante su conexión en directo en 'Sábado Deluxe'.

"Me dijo que si fuera él, no la hubiese celebrado", explicaba la colaboradora durante su conexión con el programa. Según estas declaraciones, la celebración de la boda no habría sentado nada bien al DJ, que no consideraba oportuno llevar a cabo el evento cuando su abuela acababa de fallecer. No obstante, Anabel no se mostró molesta con su primo y prefirió tender un puente hacia él: "Si tiene algún problema conmigo que me lo diga claro porque yo más no puedo hacer".

Aún así, la sevillana también se mostró molesta con el cantante porque no se molestó si quiera en felicitarla por su enlace: "Ni siquiera me ha escrito, no he recibido nada". Un hecho por el que ella no le guarda ningún tipo de rencor, puesto que asegura que "su ausencia está más que justificada".

Respecto al acercamiento que Kiko Rivera habría tenido con Isabel Pantoja después de sus últimas polémicas, Anabel se mostró alegre en su conexión desde La Graciosa: "Lo que más me alegro es que haya tenido un acercamiento con su madre, es lo más importante".