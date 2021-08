Rocío Flores vive inmersa en una pesadilla desde que Telecinco emitió la docuserie protagonizada por su madre, Rocío Carrasco ("Mi hija me agrede y yo acabo en un hospital, pero el que me estaba dando una paliza era su padre"). Mediaset expulsó a Antonio David de todos los programas en los que colaboraba responde a su mujer a través de Youtube; y, según las declaraciones de Olga Moreno, al salir de Supervivientes encontró a su familia destrozada y hasta su hija Lola, de 8 años, estaba yendo al psicólogo.

La diseñadora fue la primera en describir hasta qué punto llega el acoso que sufre su familia al contar que en el barrio donde viven se colgaron carteles que rezaban: "Antonio David, maltratador".

Amenazas a Rocío Flores: "Quiero verte muerta"

Rocío Flores denunció un mensaje en la que se referían a ella como "puta zorra mala" que continuaba con una grave sentencia intimidatoria: "quiero verte muerta".

La joven pidió clemencia a través de su cuenta de Instagram, en la que dijo que "necesitaba volver a la vida normal" y que se diluya la presión tanto la agota desde hace tiempo.

"He aprendido mucho estos 4 meses. Ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida", concluyó.