Sergio Ramos abandona el Real Madrid. El eterno capitán, el héroe de la 'décima', uno de los símbolos del madridismo en los últimos 16 años y el jugador más laureado del conjunto blanco tan solo por detrás de la leyenda Paco Gento, deja el equipo de sus amores y, con Pilar Rubio y sus cuatro hijos, comienza una nueva vida en un destino todavía por anunciar.

Pero antes, el Real Madrid le ha despedido como se merece. Un emocionante adiós que ha tenido lugar en Valdebebas y en el que, además de los 22 títulos cosechados por el sevillano en el equipo merengue, Sergio ha estado acompañado por su mujer, sus hijos - Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano - sus padres Paqui y José María, y su hermano René.

👔 Florentino Pérez: "Te damos las gracias por lo que has representado, por agigantar la leyenda de nuestro club y por haber contribuido a que el nombre del @RealMadrid sea aún más admirado en el mundo."#GraciasSergio | #RealMadrid pic.twitter.com/ni8bXaLnJv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 17 de junio de 2021

Después de ver un vídeo homenaje con el que el club ha recordado alguno de sus mejores momentos de los 16 años que ha estado en el Real Madrid, Florentino Pérez ha tomado la palabra para, con emoción contenida, agradecer al eterno capitán blanco el haber "agigantado la leyenda" del equipo blanco.

Un precioso discurso de reconocimiento a Sergio Ramos que, visiblemente emocionado, se despedía del Madrid sin poder contener las lágrimas. "Ha llegado el momento. uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid", comenzaba su discurso, teniendo que interrumpirlo al romper en llanto. "Llegué de la mano de mis padres y mis hermanos siendo un niño con 19 años y, gracias a Dios tengo una maravillosa familia con mi mujer y mis 4 hijos. Llegué estando muy unido y me voy con esa grandeza de familia que siempre me han apoyado y han estado conmigo. Gracias a ellos que siempre han estado conmigo. Actores prioritarios, que es lo que más importancia tiene. Por aguantarme, respetarme y vivir mi vida y mi carrera conmigo", señalaba

Un agradecimiento emotivo que ha hecho extensible "al club, a mi querido presidente, a mis entrenadores, compañeros, a todos los empleados del club que los considero como si fuesen familia. Es inevitable emocionarse. Son muchos años aquí, y como no, agradecer a la afición me llevó en volandas en los momentos buenos y en los malos". "Me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, pero no ha podido ser. Gracias al Real Madrid os llevaré siempre en el corazón", añadía.

Por último, Ramos ha hecho mención a los 22 títulos que ha ganado con el Real Madrid, "con mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación y profesionalidad, que es lo que requiere el Real Madrid. Se cierra una etapa maravillosa, única en mi vida, pero se abre una etapa de ilusión, de futuro, con muchas ganas de poder demostrar un mejor nivel durante muchos años y añadir a mi palmarés algún título más".

Sin embargo, la polémica no se ha hecho esperar en Twitter y ha sido por algo ajeno al fútbol. Muchos usuarios no han dudado en lanzar duros comentarios contra los hijos del futbolista y Pilar Rubio. Unos comentarios fuera de lugar que han convertido a la madre de ellos en trending topic y en donde la indignación por los tuits que se repetían en la red social del pájaro no se han hecho esperar para denunciar la situación: "Que haceis metiendoos con los hijos de pilar rubio y sergio ramos???? Estais tontos? Son putos crios, unos bebes todavia. Como sociedad sois una mierda y un puto peligro", se quejaba una usuaria. "Te gustará más o menos Sergio Ramos o pilar rubio pero meterse con sus hijos me parece deplorable". comentaba otra.