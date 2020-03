Ben Affleck y Ana de Armas, nueva pareja de Hollywood

Ben Affleck y Ana de Armas han comenzado un 2020 de lo más especial. La pareja de actores ha dado rienda suelta a su pasión y ya no ocultan lo que es una realidad: entre ellos hay algo más que una simple relación de compañeros.



Después de muchos rumores, el portal norteamericano TMZ ha confirmado con unas bonitas fotos de ambos que están juntos. Ana de Armas y Ben Affeck se han escapado a Costa Rica después de finalizar el rodaje de 'Deep Water', la película que les ha unido.



En el citado medio se muestran las imágenes más románticas de la pareja paseando por la playa mientras se intercambian una infinidad de gestos de cariño.





Ben Affleck and Ana De Armas on the beach in Costa Rica pic.twitter.com/j5sATN7CLl