Jesulín de Ubrique tranquiliza sobre la salud de su padre

El torero Jesulín de Ubrique puede respirar tranquilo. Tras una intervención médica de su padre, Humberto Janeiro, el torero ha podido descansar gracias al buen resultado de la operación. Por ello, el marido de María José Campanario, ha querido señalar que el patriarca de la familia "siempre" está con ánimos y fuerza.

"Ya no voy a dar más explicaciones, muchísimas gracias, la verdad es que ha salido todo muy bien y ya está", ha declarado.

El torero ha acudido este domingo en Madrid a una conmemoración de los 30 años desde que tomó la alternativa. Antes del acto, ha aprovechado para hacer balance de su carrera.

"He sido un torero muy discutido pero lo importante he sabido mantener el tipo, también de alguna manera he ido mejorando con el tiempo", ha declarado. También ha reconocido que siempre ha intentado imponer sus condiciones y "no ir condicionado".

Jesús Janeiro se encuentra en un buen momento como el mismo ha señalado. Por ello, ha confirmado que seguirá toreando "hasta que el cuerpo aguante".