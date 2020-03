Shannen Doherty se sincera sobre su segunda lucha contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty continúa compartiendo su segunda lucha contra el cáncer. A principios del mes de febrero, coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer, Shannen se sinceró en el plató de 'Good Morning America', donde desveló entre lágrimas que su lucha contra la terrible enfermedad no había terminado: "Va a salir a la luz en cuestión de días o semanas que estoy en un estadio IV. Mi cáncer ha vuelto y por eso estoy aquí".

Un trago muy amargo en todos los sentidos después de que en 2017 venciese por primera vez la batalla contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2015. Pero Doherty no se rinde; la actriz intenta afrontar con optimismo renovado esta segunda fase a la vez que comparte los progresos en sus redes sociales: "Después de un año lidiando con la vuelta del cáncer y otros problemas, estoy otra vez con ello, cuidándome y abrazando cada día. No siempre es fácil", ha comenzado diciendo en una nueva publicación en Instagram donde posa sonriente ante la cámara, acompañada de dos de sus mejores amigas, la modelo Anne Kortright y la entrenadora personal Kira Stokes.

"Hay días en los que estoy deprimida o simplemente estoy completamente perezosa, pero me impulsa la ayuda de mis amigos. Anne Kortright ha sido incansabable para llevarme a hacer montañismo o para aprender nuevas formas de cocinar que alimentan mi alma y también mi estómago, pero de manera saludable", escribe, enseñando en otras fotografías diversas recetas de cocina, como tacos veganos o coles de bruselas. "Por si fuera poco, Anne me llevo ayer a que Kira Stoke patease mi trasero. Ha sido una gran y productiva semana. Me siento bien. Mi piel está viva y yo también", finaliza la actriz con optimismo. ¡Animo!