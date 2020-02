Bustamante: "Patinar, ir al cine o cenar en familia es lo que te llena de alegría"

Mientras Paula Echevarría está disfrutando en Kenia de una grabación junto a su novio Miguel Torres y Jesús Calleja, David Bustamante, su ex, sigue con su vida de forma más tranquila aunque sin parar.

Tras el éxito de sus anteriores fragancias, David Bustamante se ha atrevido a lanzar una más, 'Muy Mío Night', un aroma intenso y muy masculino que invita a disfrutar de una noche de sofisticación y elegancia.

David, de lo más relajado y distendio explica que se ha animado porque "es una oportunidad de ofrecer al público un perfume distinto, que va a sorprender y que tiene un aroma que perdura, pensado para esas noches especiales" con unos toques de bergamota y ciprés, suavemente fundidas en un corazón especiado. El poderoso y oscuro acorde de cuero, vestido de cedro y abedul, aportan el carácter y personalidad a un aroma muy sofisticado y masculino..

El cantante ha explicado que a la hora de escoger un perfume busca que sea "agradable, que sorprenda, que llame la atención y que la gente la asocie a uno mismo, que le haga más exclusivo".

A nivel personal, David Bustamante ha admitido que se encuentra "muy feliz, con una fuerza enorme y ganas de trabajar, de sacar todos los proyectos adelante". "Para mí, lo más importante es mi familia y mi trabajo, y estoy volcando toda mi energía en ambas cosas", ha añadido.

Para Bustamante, la familia "es importantísima porque es lo que te mantiene con los pies en el suelo, es el contrapunto a la velocidad con la que va todo nuestro mundo". En este sentido, ha explicado que en el momento actual "cosas tan sencillas y cotidianas como salir a patinar, ir al cine, cenar juntos en familia o disfrutar de un día en el parque son las que te llenan de energía para luego afrontar todos los retos".

En cuanto a su vida profesional, el artista ha afirmado que está muy "ilusionado" y que cuenta con "numerosos plantes y proyectos", entre ellos la "grabación de nuevos canciones y la participación en algunos programas de televisión". "En los próximos días presentaremos la primera de esas nuevas canciones y algunos conciertos", ha anunciado.

Tras el éxito de tus anteriores fragancias, hoy presentas 'Muy Mío Night'. ¿Qué supone para ti el lanzamiento de esta fragancia?

Pues la verdad es que estoy muy feliz con el lanzamiento de este nuevo perfume, es una oportunidad de ofrecer al público una fragancia distinta y que viene a completar la gran oferta de las que ya están en el mercado. Es una ocasión única para todo el mundo de descubrir una nueva colonia que va a sorprender. Yo estoy encantado con el hecho de que poco a poco vayamos renovando la colección y que se haga con tanto cuidado y mimo como lo hace Puig, pues siempre es una garantía.

¿Cómo es 'Muy Mío Night'? ¿Cómo la definirías?

Es una nueva fragancia pensada más para la noche, como su nombre indica (risas). Es un perfume más intenso y masculino, con mucha personalidad, y al mismo tiempo muy sofisticado. Con un aroma que perdura. ¡¡En fin, pensado para esas noches especiales!!

¿En qué se diferencia de las anteriores? ¿Qué tiene de especial?

Pues quizá lo que comentaba en la pregunta anterior, es un perfume más pensado para ocasiones especiales, más elaborado en cuanto a su capacidad de sorprender, más intenso. Sin perder la frescura de las anteriores, creo que va en una línea más clásica, por decirlo de alguna manera puede considerarse un perfume un tanto más adulto, con más personalidad, de esos que se quedan en la memoria.

¿De qué manera te has involucrado con la creación de esta fragancia? ¿Qué tiene de ti?

Mi involucración en la creación de esta fragancia, como ha sucedido con todas las anteriores, ha sido total. Por suerte trabajamos con un equipo excelente, en el que consensuamos todo y me piden opinión sobre cada elemento, desde la fragancia en sí, hasta el diseño del pack, etc. Por supuesto la decisión final es del maravilloso equipo de profesionales que crean el producto, pero el hecho de que mi opinión se tenga tan en cuenta hace que al final cada perfume tenga mucho de mí, en este caso la personalidad, la madurez, la intensidad, la fuerza...

¿Qué busca David Bustamante en una fragancia? ¿Cuáles son tus aromas favoritos?

Yo busco un poco lo que creo que busca todo el mundo, que el perfume sea agradable y que sorprenda y llame la atención. En el fondo a todos nos encanta cuando alguien se nos acerca y al saludarnos nos hace un comentario del estilo "Qué bien hueles... ¿qué colonia llevas?". Es un modo de sentirte en cierto sentido diferente, llevar algo que te diferencie, que se asocie contigo y que te haga más exclusivo. Eso sucede con fragancias como 'Esencia in black', 'Esencia in blue', 'Muy Mío', y sobre todo con este 'Muy Mío Night'.

En Instagram has publicado que estás 'diseñando nuevos proyectos' y que 'Lo mejor está por llegar'. ¿Nos puedes avanzar algo?

Pues sí, la verdad es que estoy muy ilusionado por todo lo que viene este año. Tengo muchísimas ganas de trabajar, y en ese sentido hace unos días estuve reunido con el equipo de mi compañía hablando de numerosos planes y proyectos, entre ellos la grabación de nuevas canciones, nueva, la participación en algunos programas de TV. Todo el mundo sabe ya que estoy grabando como coach la edición de 'La Voz Senior' de este año, pero además hay varias participaciones en otros programas que se anunciarán en los próximos días. También en los próximos días presentaremos la primera de esas nuevas canciones y anunciaremos algunos conciertos.

Después de la gira de 'Héroes' a finales de año y de estar preparando nuevos proyectos, ¿tienes tiempo para descansar y disfrutar de la familia?

Siempre buscas tiempo, la familia al final es importantísima y lo que te mantiene con los pies en el suelo, el contrapunto a la velocidad con la que va todo en nuestro mundo. Cosas tan sencillas y cotidianas como salir a patinar, ir al cine, cenar juntos en familia, disfrutar de un día en un parque, etc., son las que te llenan de energía para luego afrontar todos los retos.

¿En qué momento personal te encuentras?

Feliz, con una fuerza enorme, con muchísimas ganas de trabajar y sacar todos los proyectos adelante. Personalmente es un momento de mucha estabilidad, en el que para mi lo más importante es mi familia y mi trabajo, y estoy volcando toda mi energía en ambas cosas...

Últimamente tus fans te están echando de menos en redes sociales. ¿Cuál está siendo tu relación con estas herramientas? ¿Por qué este cambio?

¡¡¡Pero si no paro de subir cosas!!! Es verdad que soy mucho más activo en unas que en otras, pero a mí me encanta hablar con todos mis fans a través de las redes sociales, es una forma de estar en contacto con ellos y poder contarles cosas. Además es la comunicación más directa y la que más podemos controlar los propios artistas.

De todos modos, sí que puede ser verdad que en determinados momentos uno controla mucho más esas comunicaciones. Sobre todo para no cansar y saturar, es bueno que la gente tenga necesidad de noticias, y para nosotros es bueno ofrecerlas cuando tengamos algo que contar.