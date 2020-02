La Reina Letizia, protagonista de una nueva biografía

La Reina Letizia se ha convertido en la protagonista de un nuevo libro que ahonda en la naturaleza y el pasado de la esposa del Rey Felipe. Desde su época como periodista en la agencia EFE hasta su traslado a México y su anterior matrimonio. El escritor argentino Leonardo Faccio ha sido el encargado de realizar esta investigación que ahora ve la luz en 'Letizia. La reina impaciente', a la venta el próximo jueves 20 de febrero en la editorial Debate.

Faccio ha logrado contactar con las personas más cercanas al círculo de la Reina para poder escribir este nuevo perfil biográfico de Doña Letizia. Su padre, Jesús Ortiz, ha sido uno de los que ha hablado con el autor para explicar cómo es su hija. Y es que el propio Jesús asegura que él "educó a sus tres hijas en una cultura de supervivencia".

"El viaje con mis hijas consistía en ver y aprender", explica el padre de la Reina a Leonardo Faccio en relación a los viajes que realizaban por Europa en coche. Una confesión que logró tener gracias a su insistencia y buen hacer como confiesa el autor del libro a la revista 'Vanity Fair': "Fui a su oficina, pedí hablar con él y me dijeron que en ese momento no estaba. Les expliqué mi interés, dejé mi email y me fui. A los pocos días, él me escribió. Tuvimos largas conversaciones, primero por email, porque yo necesitaba verificar informaciones muy básicas. Y luego le pedí hablar sobre su madre, porque la figura de la abuela es muy importante. Finalmente, me recibió. La conversación giró en torno a aquellos días de su infancia, de su juventud y de su lugar como padre, porque los padres de la reina tuvieron a sus hijas siendo muy jóvenes".

Un encuentro en el que el argentino logró conocer un poco más la figura, hasta ahora poco conocida de Jesús Ortiz: "Me pareció un hombre con amplitud de miras, un hombre que siempre hizo un esfuerzo por superarse y mirar por fuera de las colinas de Oviedo. De alguna forma, eso explica los viajes que hacía en coche por toda Europa con su familia, tratando de inculcar a sus hijas que el mundo es grande y que hay muchas posibilidades, pero que hay que crearlas".