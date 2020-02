Milla Jovovich, mamá por tercera vez más allá de los 40

¡Milla Jovovich ya es mamá por tercera vez! La actriz ha dado a luz a las cuarenta semanas a otra niña, que ha sido llamada Osian, como bien ha confirmado la hija mayor de la artistas, Ever Gabo Anderson, en su cuenta oficial de Instagram. Milla y Paul W.S. Anderson ya estaban contando los días para conocer a la nueva integrante de la familia, quien con el cabello oscuro, la nariz pequeña como un botón y las mejillas regordetas es toda una muñeca.



"¡Bienvenida bebé! Dad la bienvenida al mundo a mi nueva hermana, Osian (pronunciado O-shun, como la forma del agua) ¡Te queremos!", son las palabras que acompañan a una preciosa foto familiar donde se ve a Milla junto a la pequeña Osian en sus brazos, rodeada por Paul, Ever y Dashiel, la segunda hija del matrimonio, todos ellos sentados en la cama de hospital de la actriz. La familia ha escogido que sea la hija mayor del matrimonio la encargada de dar la noticia en sus redes sociales, obviamente controladas por sus padre. Un hecho que ha llamado notablemente la atención, ya que ni Milla ni Paul han publicado nada en las suyas.





A lo largo de todo el proceso, l. Pese a ser madre de dos niñas, para Milla este embarazo ha sido igual de intenso y emocionante que el primero, más aún después de haber sufrido un aborto antes de volver a quedarse nuevamente embarazada y por sorpresa. "", escribió hace dos semanas, junto a una foto de su gran vientre: "El último mes es tan duro! Señoritas, ¿cuáles son algunas de vuestros peores recuerdos del último mes antes de dar a luz? Seriamente, necesito hablar con algunas madres tan solo un segundo., me duele la espalda, me duelen las caderas, tengo que correr al baño cada quince minutos, ¿y dormir? olvidarlo. Lo que es algo molesto, porque si el bebé resulta ser un llorón, como nuestras hijas mayores, no vamos a volver a cerrar los ojos en los próximos años", dijo.Y hace una semana, preparándose para la recta final, Milla volvió a compartir otra reflexión, esta vez desde el asiento trasero de un coche: ". Este será nuestro tercer hijo y tengo que decir que cada vez que he estado embarazada en el pasado, me he perdido a mí misma en el proceso. No sé cuántas mamás pueden decir lo mismo, pero siempre parece que, debido a los cambios extremos que sufre mi cuerpo en tan poco tiempo, pierdo la perspectiva sobre mí misma y realmente no sé quién soy y cómo quiero presentarme al mundo. Mi sentido de la moda, literalmente, desaparece, porque algo que me gusta solo se ve bien en mí durante unas semanas y luego ya no me vale y tengo que pensar en otra cosa nuevamente. Ahora bien,cuando te falta confianza en tus propias decisiones sobre tu aspecto", escribió. Unas reflexiones que seguro le serán de ayuda a más de una mamá.