La divertida bronca de Aless Lequio a Ana Obregón por abusar del Photoshop

Aless Lequio ha celebrado su 27 cumpleaños rodeado de su familia y amigos. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio sumaba una vela más a su tarta de cumpleaños en un momento en el que afronta el futuro con fuerza e ilusión.



Inmerso en su lucha contra la enfermedad, Aless no ha perdido el humor que tanto le caracteriza. Así, el hijo de Ana Obregón no dudaba en 'regañar' a su madre públicamente en el último post de esta.



Y es que la actriz es una madre de lo más orgullosa, por eso quiso publicar dos fotografías en su perfil de Instagram para felicitar a su hijo. Con una imagen de hace años y otra más reciente, Ana presumía de Aless: "Tal día como hoy en 1992. Nunca imaginé que 27 años después , @alessandrolequiojr seas lo único de lo que me sienta orgullosa".





Una felicitación en la que el joven empresario bromeaba:". Un comentario al que Ana respondía divertida: "Que no!!! Eres así de guapo ! bueno ...un poquito de pelo ya tú sabes".