Ana Obregón emociona con una carta a su hijo por su cumpleaños

Este domingo 23 de junio Álex Lequio cumple 27 años y su madre, Ana Obregón, ha querido felicitarle con una emotiva carta que ha hecho pública en sus redes sociales, haciendo especial hincapié en la diferencia de este año con el de la celebración pasada, que estaba ingresado en un hospital de New York recibiendo tratamiento tras haber sido diagnosticado de un cáncer. Pero la situación hoy es muy diferente y así lo ha mostrado la actriz en su cuenta de Instagram, donde compartía una foto del nacimiento de su hijo, en la que también sale el padre de este, Alexandro Lequio padre.



"Siempre pensé que este momento era el más feliz de mi vida , tenías solamente 24 horas y llegaste para dar un significado a mi existencia .Me equivocaba. El momento más feliz de mi vida es hoy, cumples 27 años y has vuelto a nacer", comienza Ana sus palabras, celebrando así la vida de su hijo tras el duro momento que han pasado juntos. "Como a ti te gusta @alessandrolequiojr sin dramatismos. Tu cumple el año pasado lo pasamos solos en un hospital en Nueva York , recuerdo que recorrí Madison Avenue buscando velas y tarta que no pudiste comer ante un futuro incierto", recuerda Ana, que ahora ve como este año ha sido muy diferente: "Este año lo has festejado lleno de neutrofilos, mucho pelo, amigos que te quieren y mandándome fuera de casa para hacer un fieston". Y para terminar le dedica unas emotivas palabras que han conseguido emocionar a todos sus seguidores: "Eres mi lección de vida. El guerrero sonriente , generoso, mágico y solidario. Te quiero infinito".