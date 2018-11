Ocho famosos que publicaron libros que no escribieron

La expresión francesa de 'negro literario', alguien que escribe anónimamente un libro en provecho de otro que pone la firma, surgió en el siglo XIX con la producción en masa de folletines. En aquel entonces se llamaba 'négrier' al que ponía su firma y 'nègre' a quien escribía.

Esta figura sigue estando presente en la actualidad, un campo dominado por regla general por mujeres. De hecho, la última en sumarse a la lista ha sido la concursante de 'Operación Triunfo', Aitana Ocaña, que ha reconocido que ha contado con una 'coach literaria' para su libro 'La tinta de mis ojos'.

Sin embargo, el caso de la 'triunfita' no es el único; recordamos algunos ejemplos de famosos que decidieron escribir un libro sin teclear una sola frase.

Aitana Ocaña

EP

En la presentación de su libro, la concursante de 'OT' dejó a todos los presente boquiabiertos al reconocer que siempre había cometido faltas de ortografía y "no me sé explicar muy bien". Para resolver este grave problema echó mano de una persona que prefiere permanecer en el anonimato y a la que llama coach literaria y que según reconoce Aitana ha actuado como "psicólogo sacándome todo lo que yo tenía dentro".

Ana Rosa Quintana

EP

Sin duda uno de los casos más mediáticos fue el de la presentadora estrella de Telecinco. La periodista presentó el libro 'Sabor a hiel' pero poco después se produjeron acusaciones de plagio literal. Entonces, Ana Rosa Quintana señaló que había sido obra de "un colaborador que contaba con toda su confianza". Alguien que, rápidamente, se identificó como su excuñado, David Rojo. Finalmente, la editorial acabó retirando la novela del mercado.

Belén Esteban

Archivo

'La princesa del pueblo' publicó 'Ambiciones y Reflexiones' y arrasó en el mundo literario. El libro se escribió a base de conversaciones grabadas entre Belén Esteban y Boris Izaguirre, quien también habría escrito el prólogo, según fuentes de la editorial a LOC. Algún escritor fantasma se encargó de transcribir y dar forma a los diálogos conservando las expresiones típicas de la de San Blas.

David Bisbal

EFE

El almeriense publicó un libro de sus memorias, 'Desde dentro', que no escribió él. El periodista Francisco Aguado se encargó de estructurar las conversaciones que mantuvieron durante meses para elaborar el libro.

Victoria Beckham

EFE

La exspice girl también probó suerte en la literatura publicando sus claves de estilo en 'That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between'. Un best-seller que fue escrito por la periodista Hadley Freeman, algo que reconoció tiempo después en una columna en 'The Guardian' y en la que aseguraba que la sociedad actual está obsesionada con la fama.

Britney Spears

EFE

La estrella del pop acudió a la escritora Sheryl Berk para que le escribiera dos libros: 'Heart to Heart' y 'Stages'. Además de contar con asesoramiento literario, Britney también utiliza la figura del 'ghostwriter' o escritor fantasma para escribir sus canciones.

Kendall y Kylie Jenner

REUTERS

Las pequeñas de la familia Kardashian tienen un sinfín de seguidores en las redes sociales. En 2014 las jóvenes presentaron la novela 'Rebels: City of Indra', un libro de ciencia ficción que en realidad escribió Maya Sloan a partir de una idea que tuvieron las hermanísimas cuando eran pequeñas. O eso explican.