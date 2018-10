Isabel Pantoja, disgustada con la entrevista de Chabelita

Parece que a Isa Pantoja le ha durado poco tiempo la buena relación con su madre. La entrevista que concedió el pasado sábado en el 'Deluxe' habría molestado mucho al clan Pantoja, sobre todo a Isabel y a sus hermanos.

Según Gema López, lo que más ofendió a la tonadillera fue "la puesta en escena, la foto de Paco y que de alguna manera entendió que Jorge estaba más cerca de la niña y de María del Monte que de ella". Además, la periodista afirma que lo que reclama Isabel Pantoja a su hija es que "si habla, cuente la verdad".

Una petición que vendría después de la pregunta de Chelo García Cortés sobre si había habido un acercamiento con su abuela Doña Ana: "Dice 'lo que te pido es que cuentes la verdad y no has sido capaz de acercarte a tu abuela'".

Omar e Isa Pantoja, ¿un montaje?

Otra de las aludidas en esa entrevista, María del Monte, ha hablado por boca de su sobrino Antonio Tejado. Según el sevillano, su tía le ha dejado claro que no le gusta que Isa "se venda como un perrito abandonado", y que "su casa está abierta para ti (Isa Pantoja) hoy, ayer y siempre".

Chabelita y Omar Montes. Twitter

Ante este aluvión de respuestas, Isa ha preferido dar la callada por respuesta y continuar con su día a día. Sin querer responder a las preguntas relacionadas con su paso por el 'Deluxe', Chabelita tampoco quiso entrar en la información que acababa de dar Kiko Hernández. El colaborador tenía en su poder unos mensajes que Omar Montes se habría intercambiado con una chica a la que lleva viendo un año: "Bebé, yo solo te camelo a ti, tú eres mi pantera, eres a la que más camelo, lo sabes bebé, no digas nada, si no acabará mi carrera musical y nuestro futuro no será igual, piensa que estoy haciendo un trabajo, lo mío con Chabelita es un trabajo".