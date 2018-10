Demi Moore confiesa que de no ser por la rehabilitación hoy no viviría

Demi Moore (Demetria Gene Guynes) es una de las actrices más seguidas de Hollywood en todo el mundo. Su belleza, sus películas y su vida personal de película siempre han cautivado a propios y extraños.



Demi Moore en la prensa por sus retoques estéticos y sus novios más jóvenes que ella

Gran seguidora de los tratamientos estéticos y de su culto al cuerpo, pasados los 55 años es uno de los cuerpos más admirados y ha querido demostrar que con ella no va el paso de los años. Demi cada vez va relatando más cosas de su vida que no dejan de sorprender: "Al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, simplemente sentía que no era lo suficientemente buena". Demi tuvo un momento en su vida en el que pensaba que no tenía ningún valor, de ahí entré en un bucle en el que fue autodestruyéndose hasta que llegó a tocar fondo, venía a confesar estos días atrás como ha dado a conocer la revista People.



Demi Moore, y sus tres matrimonios

Quién lo iba a decir la intérprete de la teniente O'Neil o Molly Jensen en Ghost que cautivaba al atreverse con todos los papeles, pero esto fue antes de las tan consagradas cintas: "La vida no es una línea recta y creo que todos aquí han tenido que lidiar con no sentirse lo suficientemente bien en algún punto de sus existencias" explicaba Demi Moore.

Casada tres veces, su vida también ha generado tantos titulares como su belleza.

La actriz, que el próximo 11 de noviembre cumple 56 años de edad estuvo casada con el artista de rock Fredy Moore 1980 a 1985, con Bruce Willis de 1987 hasta el año 2000 y con Ashton Kutcher de 2005 al 2013. De Fredy heredó el apellido artístico y con él se quedó, de Bruce tuvo a sus tres hijas: Rumer, Tallulach y Scout y de Ashton Kutcher, una gran pena tras su separación.



Demi Moore, confiesa que hoy no viviría

Si hace unos meses, la veíamos decirle en pleno directo a su ex Bruce Willis que no había sido el peor marido que había tenido Hollywood y catalogaba su matrimonio como El sexto sentido que había estado muerto todo el tiempo en Comedy Central Roast, además de relatar ahora la hemos visto confesar durante la entrega del Premio a la Mujer del Año por la Peggy Albrecht Friendly House, -un programa residencial para mujeres con problemas de abuso de sustancias y alcohol- lo mal que lo pasó y donde llegaron a temer su vida. Gracias a dos personas que casi ni la conocían salió de su cadena de autodestrucción: "Me dieron la oportunidad de redirigir el curso de mi vida antes de que lo destruyera todo. Claramente, veían algo más en mí de lo que yo veía por mí misma. Y estoy muy agradecida de esa oportunidad. Sin su fe en mí, no estaría aquí hoy".

"En un momento de gran dificultad, contacté con una sabia maestra, le hablé de mis miedos a no ser lo suficientemente buena y me dijo: 'Puede que nunca seas lo suficientemente buena, pero puedes saber el valor de lo que vales. Deja de medirte (de medirte, de compararte, de juzgarte)'. Así que ya no me mido y os agradezco este precioso reconocimiento y la oportunidad de conocer el nivel de mi valor", explicaba Moore ante todo el mundo presente como ha revelado People.

EFE

Demi Moore, tocó fondo en los años 80 y con la separación de su marido Ashton Kutcher

"Creo que hay momentos definitorios en nuestras vidas que determinan quiénes somos y en qué dirección nos movemos", esta era otra de las frases con las que Demi Moore ha dejado boquiabierta a la opinión pública. La exmujer de Fredy Moore sufría en los años 80 este bajón tan duro. Pero ese no ha sido el único. En 2012 la actriz era ingresada en un hospital para superar sus adicciones.

"Debido a las tensiones de su vida en este momento, Demi ha elegido buscar ayuda profesional para tratar su agotamiento y mejorar su salud en general. Tiene ganas de sentirse mejor y agradece el apoyo de su familia y amigos", rezaba el comunicado de su representante.

Eran malos meses ya que veía como su matrimonio con Ashton Kutcher hacía aguas. Mucho se habló de infidelidad, pero el actual marido de Mila Kunis siempre lo negó. Además, un amigo cercano a la actriz también dejaba entrever que su crisis no se debía a su separación, aunque lo llevara implícito: "La fama y estar siempre en el objetivo de la opinión pública habrían pasado una cara factura a Demi ya que constantemente tiene que probar que no es sólo una cara bonita sino también una actriz con talento. Constantemente teniendo que probar que es buena madre y no una celebrity que va a las fiestas en lugar de estar cuidando de su familia", una nueva recaída de su bucle de los 80.

Un conjunto de factores que hicieron que durante ese tiempo tanto Willis como Kutcher no la dejaban sola y acudían a verla para ayudarle como os contamos en CHANCE.



Ashton Kutcher se quedó con las ganas de escuchar un determinado cumplido de Demi Moore

Su separación no fue nada fácil, la imposibilidad de solucionar sus desavenencias se perfila en general como motivo fundamental de su separación, después de haber sido una de las parejas más envidiadas del olimpo hollywoodiense. Sin embargo, para Kutcher tampoco fue nada fácil ya que necesitó un retiro espiritual para desintoxicarse, pero de la relación. De hecho Ashton que fue tan criticado en aquel entonces aseguró que le encantaría que una mujer le dijese algún día que es alguien que sabía escuchar muy bien y matiza: "No lo he escuchado todavía y es muy especial recibir este cumplido de una mujer. Pero trabajaré en ello".