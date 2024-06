La tierna intrahistoria del regalo de Taylor Swift a una pequeña aficionada: "Lloro cuando me acuerdo, qué bonito fue"

Los dos conciertos de Taylor Swift celebrados en Madrid el 28 y el 29 de mayo siguen dando mucho de qué hablar y continuarán así durante semanas o meses. Cada día surgen nuevas historias o anécdotas relacionadas con la cantante estadounidense y sus dos actuaciones en el Santiago Bernabéu en Madrid.

La previa de los conciertos también fue muy sonada. El remedio de algunas 'swifties' para aguantar horas y horas sin ir al baño escandalizó a propios y extraños. Y las actuaciones de la cantante en España llevaron a todos los medios de comunicación a hablar de ella, incluido 'Ni Que Fuéramos', el programa de televisión heredero de 'Sálvame'.

Pero lo más comentado en redes sociales está siendo los momentos álgidos de los dos conciertos y los gestos de cariño de Taylor Swift hacia sus fans. La cantante mima a sus seguidores y premia su entusiasmo con dedicatorias, abrazos y hasta regalos.

Una usuaria de X, seguidora de Taylor Swift, relata lo que le pasó durante uno de los conciertos, que terminó con una púa de la cantante en su poder: "Mi momento favorito de la noche". Tal y como cuenta, se encontraba en primera fila viendo el concierto. Unos pasos atrás había una niña pequeña y la dejó pasar para evitar que fuera aplastada y para que viera a la artista lo mejor posible.

El equipo de la cantante le regaló una púa a la niña mientras sonaba All Too Well. En este momento, la niña se giró y le entregó la púa a la autora de la publicación en redes sociales, la persona que había cuidado de ella cuando más lo necesitaba. Rechazó el presente en varias ocasiones, pero la niña y la familia insistieron en que se lo quedara.

"Y así es como conseguí mi púa del concierto de Taylor Swift. Lloro cuando me acuerdo, qué bonito fue", asegura la 'switfie'. Como se encontraban en la zona diamantada del escenario, la suerte quiso que el equipo de la cantante le regalara otra púa a la niña. Una noche que jamás olvidarán.

Las redes sociales se han conmovido con la experiencia: "No voy a dejar de llorar nunca por cosas relacionadas con el concierto. De verdad, qué bonito", escribe una usuaria de X. "Preciosa anécdota que te vas a llevar para siempre en tu corazón", añade otra.