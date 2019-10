Un mes para hacer historia: Nueva York y Londres (parte 1)

"¿Siguen siendo relevantes los desfiles de moda?" (Business of Fashion, enero de 2014), "¿Tienen sentido los desfiles de moda?" (The Cut, febrero de 2015), "¿Sigue siendo útil la semana de la moda?" (Quartzy, septiembre de 2019). A veces no hay nada como que te cuestionen para sacar lo mejor de ti y dar un puñetazo en la mesa. Las semanas de la moda parecían estar cansando a los miembros de la industria (al final, por muchos asistentes digitales que tenga un evento, son los únicos que realmente participan). Muchas ciudades, muchos días, muchos desfiles, mucha ropa, demasiado tráfico.