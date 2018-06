No hay mejor oportunidad de escuchar música en directo que las interminables noches del verano. Los castillos de piedra, los jardines botánicos y los edificios de las ciudades más emblemáticas de España se convierten en escenarios del lujo y del buen rollo. Esta es nuestra agenda de festivales del verano, desde lo más clásico hasta lo más moderno. No están todos los que son pero sí están los que no te puedes perder.