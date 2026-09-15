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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de estor plisado para ventanas más barato del mercado: montaje sin obra y perfecto para oscurecer la habitación

Muy versátil como protección visual, antideslumbrante y solar, así como para decoración

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente irrigador bucal más barato del mercado: una limpieza como si fueras al dentista

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Daniel Cid

Hay veces que el sol y el calo puede suponer una molestia para poder descansar o incluso ventilar la habitación. Además, aunque aun quedan días de verano, con la llegada del otoño pasamos más tiempo dentro de cada y cuidamos más nuestra intimidad.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el estor plisado para ventana 70 x 130 cm a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Es perfecto para ventanas y muy versátil como protección visual, antideslumbrante y solar, así como para decoración. Montaje sencillo por clip para grosores de hoja de 4 a 24 mm. Tiene un moderno aspecto texturizado y 2 rieles de guía de aluminio de alta calidad, incl. perfiles de cubierta y tiradores.

Incluye material de montaje, instrucciones e instrucciones en vídeo para recortar.

Estor plisado

Estor plisado / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al estor plisado para ventana 70 x 130 cm, lo puedes conseguir por solo 3,99 euros haciendo clic AQUÍ. Está disponible en gris oscuro y blanco.

Fuente: La Nueva España

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